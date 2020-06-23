Рекламная продукция для VR клуба

  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Завершен19 заявок717 просмотров

Необходимо создать рекламную продукцию для клуба виртуальной реальности.

  • Реклама в метро А4
  • Баннер на билборд 6х3
5 лет назад
Aleksei_29
31 год
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

ChristiAnnett
Кристина 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
$43
2 дня
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Заявки фрилансеров

Евгений
 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Абеляр
 
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
29 отзывов
5 лет назад
Камиль
 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 отзывов
5 лет назад
Анатолий
 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
13 часов назад
280 отзывов(-1)
5 лет назад
ТОП-10
Наружная реклама
Юлия
 
31 год
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
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5 лет назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
2 часа назад
61 отзыв
5 лет назад
Дмитрий
 
30 лет
14 лет в сервисе
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2 месяца назад
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Мария
 
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Евгений
 
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14 лет в сервисе
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год назад
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Егор
 
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9 месяцев назад
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5 лет назад
Михаил
 
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11 лет в сервисе
Был
4 часа назад
201 отзыв
5 лет назад
ТОП-5
Наружная реклама
Наталья
 
33 года
7 лет в сервисе
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4 года назад
259 отзывов(-4)
5 лет назад
Евгений
 
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19 дней назад
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Александр
 
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год назад
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5 лет назад
Артем
 
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11 дней назад
158 отзывов
5 лет назад
Александр
 
43 года
8 лет в сервисе
Был
16 дней назад
60 отзывов
5 лет назад
ChristiAnnett
Кристина 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
Александр
 
23 года
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
26 отзывов
5 лет назад
Даниил
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
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5 лет назад