Требуется разработать дизайн для плакатов на витрину для кофейни

  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Закрыт39 заявок1289 просмотров

В кофейне большие стекла, на которые требуется разместить специальные вывески с красивыми десертами, кофе, предложениями. Необходимо разработать дизайн, используя имеющиеся фото и изображения из интернета (но требуется согласовывать все фото со мной). Возможно даже лучше использовать именно фото из интернета, они там симпатичнее. При этом есть логотип кофейни, стиль, цвета, которые нужно соблюдать.

Размеры плакатов такие - высота 50 см, ширина 70 см. 

Приложил примеры фото, с которыми нужны будут плакаты. Нужно будет разработать дизайн для 6 таких плакатов.

Интересует цена и сроки. 

5 лет назад
Em1n
34 года
11 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Николай
 
61 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Татьяна
 
54 года
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 отзывов
5 лет назад
Люся
 
38 лет
10 лет в сервисе
Была
год назад
1 отзыв
5 лет назад
Камиль
 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 отзывов
5 лет назад
Кристофер
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Анатолий
 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
17 часов назад
280 отзывов(-1)
5 лет назад
ТОП-10
Наружная реклама
Алексей
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Захар
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Марина
 
32 года
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
Владислав
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Юлия
 
31 год
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
37 отзывов
5 лет назад
Татьяна
 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
145 отзывов
5 лет назад
ТОП-10
Наружная реклама
Катя
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Параскева
 
21 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Алиса
 
25 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Милена
 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
3 дня назад
106 отзывов
5 лет назад
Эдуард
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Любовь
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
33 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
3 отзыва
5 лет назад
Ксения
 
34 года
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 отзывов
5 лет назад
Сергей
 
33 года
8 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
44 отзыва
5 лет назад
Елена
 
36 лет
10 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
1 отзыв
5 лет назад
Денис
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
4 дня назад
4 отзыва
5 лет назад
Наталья
 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
6 отзывов
5 лет назад
Евгений
 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
19 дней назад
333 отзыва
5 лет назад
Максимов
 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 отзывов
5 лет назад
Ольга
 
47 лет
12 лет в сервисе
Была
2 дня назад
116 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Наружная реклама
Анна
 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
6 дней назад
145 отзывов
5 лет назад
Александр
 
43 года
8 лет в сервисе
Был
17 дней назад
60 отзывов
5 лет назад
Даниил
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 отзывов
5 лет назад
Татьяна
 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 отзывов(-1)
5 лет назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
7 часов назад
201 отзыв
5 лет назад
ТОП-5
Наружная реклама
Артем
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
11 дней назад
158 отзывов
5 лет назад
Магда
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Елизавета
 
27 лет
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Ирина
 
53 года
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 отзывов
5 лет назад
Искандер
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
18 отзывов
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
6 часов назад
61 отзыв
5 лет назад
Наталья
 
33 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
259 отзывов(-4)
5 лет назад