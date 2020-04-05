Требуется разработать дизайн для плакатов на витрину для кофейни

В кофейне большие стекла, на которые требуется разместить специальные вывески с красивыми десертами, кофе, предложениями. Необходимо разработать дизайн, используя имеющиеся фото и изображения из интернета (но требуется согласовывать все фото со мной). Возможно даже лучше использовать именно фото из интернета, они там симпатичнее. При этом есть логотип кофейни, стиль, цвета, которые нужно соблюдать.

Размеры плакатов такие - высота 50 см, ширина 70 см.

Приложил примеры фото, с которыми нужны будут плакаты. Нужно будет разработать дизайн для 6 таких плакатов.

Интересует цена и сроки.