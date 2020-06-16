Изначально всё было хорошо. К сожалению, данный заказчик пропал с радаров. Работу решил прервать. На связь Дмитрий стал выходить редко. Так как работу остановили, просила написать в поддержку чтобы заказ не висел. Говорил что написал, но в поддержке никаких писем от него не получали. Оплата не производилась, поэтому просто закрыть заказ нельзя, иначе с меня спишется комиссия. На мои многочисленные просьбы уделить несколько минут на сообщение в поддержку ожидала ответ по несколько дней и получала ответ что сейчас нет времени. Также было и с обратной связью по черновым макетам. Пишу данный отрицательный отзыв за неимением другой возможности закрыть "мёртвый" заказ.