GRAPHIC DESIGNER
АРСЕНАЛ ДИЗАЙН-ЗАДАЧ
✒ Бренд-дизайн или айдентика: логотип, фирменный стиль, брендбук
✒ Веб-дизайн: шрифты, баннеры, иконки, иллюстрации
✒ Полиграфический дизайн: визитки, роллапы, постеры, буклеты, каталоги, наклейки, конверты, календари и многое другое
✒ Наружная реклама: биг-борды, лайт-боксы, брэндмаэуры, поклейка
ЕЩЁ ПЛЮСЫ
+ Работаю с растром и вектором
+ Готова к творческим экспериментам и необычным задачам
Я против войны в Украине!
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$12
10 баллов
5 лет назад
Пишу данный отзыв т.к. по другому, заказ не закрыть. Писал в техподдержку, никакой реакции на письма. Взяли паузу для работы т.к. требовались правки со стороны руководства. К исполнителю, претензий нет.
Ответный отзыв
Изначально всё было хорошо. К сожалению, данный заказчик пропал с радаров. Работу решил прервать. На связь Дмитрий стал выходить редко. Так как работу остановили, просила написать в поддержку чтобы заказ не висел. Говорил что написал, но в поддержке никаких писем от него не получали. Оплата не производилась, поэтому просто закрыть заказ нельзя, иначе с меня спишется комиссия. На мои многочисленные просьбы уделить несколько минут на сообщение в поддержку ожидала ответ по несколько дней и получала ответ что сейчас нет времени. Также было и с обратной связью по черновым макетам. Пишу данный отрицательный отзыв за неимением другой возможности закрыть "мёртвый" заказ.
$30
10 баллов
5 лет назад
Мы хорошо поработали с Татьяной. В процессе диалога она срзу поняла суть идеи обложки и воплотила ее в жизнь. Результатом довольны.
Ответный отзыв
Заказчика рекомендую! Точная постановка ТЗ со всеми нюансами и деталями, корректировки вносили без трудностей. Оплата безопасным платёжом.
$14
10 баллов
5 лет назад
Figma
Отличный исполнитель, отличная коммуникация. Заранее задала все уточняющие вопросы, о которых я и подумать не мог составляя ТЗ. Подход к делу очень понравился. Сам же рисунок выполнен именно в том стиле, в котором я его представлял, все детали были учтены, идеально подошел для приложения!
Ответный отзыв
Отличный заказчик: чёткое понятное ТЗ, всегда на связи, оплата безопасным платежом. Буду рада дальнейшему сотрудничеству!
$10
10 баллов
5 лет назад
Все отлично, спасибо за работу)
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Оплата безопасным платежом, всегда на связи, точно ставит задачу. Было приятно поработать. Обращайтесь еще!
$3
10 баллов
5 лет назад
спасибо оч красиво
Ответный отзыв
Интересная задача, с удовольствием буду сотрудничать еще! Оплата моментальная, коммуникация оперативная. Рекомендую Наталью как заказчика.
Иллюстрации и Рисунки
6 отзывов
$7/час
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
1 отзыв
$7/час
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
1 отзыв
$7/час
нет рейтинга
Обработка фотографий
1 отзыв
$5/час
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
$7/час
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
$5/час
нет рейтинга
Шрифты
нет отзывов
$5/час
нет рейтинга