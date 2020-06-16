Tatiana007

Татьяна Tatiana007

 
30 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
GRAPHIC DESIGNER

 

АРСЕНАЛ ДИЗАЙН-ЗАДАЧ 

 ✒ Бренд-дизайн или айдентика: логотип, фирменный стиль, брендбук

 ✒ Веб-дизайн: шрифты, баннеры, иконки, иллюстрации

 ✒ Полиграфический дизайн: визитки, роллапы, постеры, буклеты, каталоги, наклейки, конверты, календари и многое другое

 ✒ Наружная реклама: биг-борды, лайт-боксы, брэндмаэуры, поклейка

 

ЕЩЁ ПЛЮСЫ 

 + Работаю с растром и вектором

 + Готова к творческим экспериментам и необычным задачам

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Портфолио

Отзывы заказчиков

mitenugnoviyti
Дмитрий 
51 год
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$12
10 баллов
5 лет назад
Три рекламных макета наружной рекламы (вывески)
Пишу данный отзыв т.к. по другому, заказ не закрыть. Писал в техподдержку, никакой реакции на письма. Взяли паузу для работы т.к. требовались правки со стороны руководства. К исполнителю, претензий нет.
Изначально всё было хорошо. К сожалению, данный заказчик пропал с радаров. Работу решил прервать. На связь Дмитрий стал выходить редко. Так как работу остановили, просила написать в поддержку чтобы заказ не висел. Говорил что написал, но в поддержке никаких писем от него не получали. Оплата не производилась, поэтому просто закрыть заказ нельзя, иначе с меня спишется комиссия. На мои многочисленные просьбы уделить несколько минут на сообщение в поддержку ожидала ответ по несколько дней и получала ответ что сейчас нет времени. Также было и с обратной связью по черновым макетам. Пишу данный отрицательный отзыв за неимением другой возможности закрыть "мёртвый" заказ.
Ответный отзыв
guest_1496622903552
8 лет в сервисе
Был
14 часов назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Обложку для книги
Мы хорошо поработали с Татьяной. В процессе диалога она срзу поняла суть идеи обложки и воплотила ее в жизнь. Результатом довольны.
Заказчика рекомендую! Точная постановка ТЗ со всеми нюансами и деталями, корректировки вносили без трудностей. Оплата безопасным платёжом.
Ответный отзыв
lunev_sergey
36 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$14
10 баллов
5 лет назад
Создать изображение для главной приложения/игры
Figma
Отличный исполнитель, отличная коммуникация. Заранее задала все уточняющие вопросы, о которых я и подумать не мог составляя ТЗ. Подход к делу очень понравился. Сам же рисунок выполнен именно в том стиле, в котором я его представлял, все детали были учтены, идеально подошел для приложения!
Отличный заказчик: чёткое понятное ТЗ, всегда на связи, оплата безопасным платежом. Буду рада дальнейшему сотрудничеству!
Ответный отзыв
guest_15933559354814
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Обработать фото в стиле киберпанк
Все отлично, спасибо за работу)
Отличный заказчик! Оплата безопасным платежом, всегда на связи, точно ставит задачу. Было приятно поработать. Обращайтесь еще!
Ответный отзыв
natusik557
Наталья 
38 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$3
10 баллов
5 лет назад
Нужно нарисовать аватарку
спасибо оч красиво
Интересная задача, с удовольствием буду сотрудничать еще! Оплата моментальная, коммуникация оперативная. Рекомендую Наталью как заказчика.
Ответный отзыв
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Иллюстрации и Рисунки
6 отзывов
$7/час
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
1 отзыв
$7/час
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
1 отзыв
$7/час
нет рейтинга
Обработка фотографий
1 отзыв
$5/час
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
$7/час
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
$5/час
нет рейтинга
Шрифты
нет отзывов
$5/час
нет рейтинга
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