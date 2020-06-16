Нужно нарисовать аватарку

$3
  1. Биржа фриланса
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Завершен3 заявки279 просмотров

покажу вам типа такой но меня в мультяшном стиле .

5 лет назад
natusik557
Наталья 
38 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Tatiana007
Татьяна 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
$3
1 день
спасибо оч красиво
Интересная задача, с удовольствием буду сотрудничать еще! Оплата моментальная, коммуникация оперативная. Рекомендую Наталью как заказчика.

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Иеронимус
 
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14 лет в сервисе
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Tatiana007
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Егор
 
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