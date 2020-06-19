Картинка с правилами

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Завершен9 заявок299 просмотров

В виде картинок нужно изобразить следующие правила:

1) соблюдайте чистоту;

2) уважайте других;

3) есть жалоба или предложение?(отзыв) 89147169228;

Под картинкой оставить описание.

Так же указать интаграмм @sektorclub_vl в виде QRкод.

Стиль - черно-красный. обязательное использование Лого.

Данная картинка будет распечатана в альбомном А5 формате.
5 лет назад
SektorCyberClub
Георгий 
32 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

SteamChild
Иеронимус 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$15
1 день
Рекомендую! Отличное качество работ!
Отличный заказчик. Рекомендую к работе!

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