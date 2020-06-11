Нужно создать лого для сайта + аватарку ВК + красивый баннер

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт18 заявок513 просмотров

Имеется сайт для которого нужно сделать логотип (Тематика Windows)

Для группы ВК нужно сделать так же графику (аватарку + баннер) и по возможности все красиво настроить.

Бюджет ограничен, ничего сверх космического просить делать не  буду.

Прошу указывать адекватные цены в заявке и ваши контакты 

5 лет назад
n1ck_dev
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