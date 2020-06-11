Нужно создать лого для сайта + аватарку ВК + красивый баннер

Имеется сайт для которого нужно сделать логотип (Тематика Windows)

Для группы ВК нужно сделать так же графику (аватарку + баннер) и по возможности все красиво настроить.

Бюджет ограничен, ничего сверх космического просить делать не буду.

Прошу указывать адекватные цены в заявке и ваши контакты