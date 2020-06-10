Заставка к видео на ютуб

$12
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт17 заявок703 просмотра

Необходимо сделать заставку на ютуб (нужен исходник со слоями). Тематика - путешествия. ТЗ: заставка комбинированная из разных фото/картинок.

Заставка должна быть кликабельна, яркая, разборчивая в маленьком

формате. Красивый, четкий, не стандартный текст. Основные детали на фото

должны быть подсвечены с заднего фона. Пример того, что нужно

вышлю лично. Ищем человека, у которого уже был опыт создания

заставок для канала ютуб.

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