Создать шаблон визиток

# 1 — $ 10

Требуется сделать шаблон визиток для компании (файл обязательно должен быть в векторной графике), которая занимается арендой: игровых приставок, кальянов, настольных игр.

На одной стороне вижу по центру логотип компании и название (Во вложении)

На обратной стороне должна быть следующая информация:

1) сайт megarent.by

2) номер телефона +375 29 111-11-11 (МТС)

3) иконки мессенджеров: Viber, Telegram, WhatsApp

4) почтовый ящик [email protected]

5) Режим работы: Ежедневно с 10:00 – 21:00

Если сможете обыграть или добавить некоторые элементы на визитку согласно тематике компании это будет большим плюсом, но все же лучше придерживаться минимализма.