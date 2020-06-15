Создать шаблон визиток

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен11 заявок1544 просмотра
#1$10

Требуется сделать шаблон визиток для компании (файл обязательно должен быть в векторной графике), которая занимается арендой: игровых приставок, кальянов, настольных игр.

На одной стороне вижу по центру логотип компании и название (Во вложении)

На обратной стороне должна быть следующая информация: 

1)    сайт megarent.by

2)    номер телефона +375 29 111-11-11 (МТС)

3)    иконки мессенджеров: Viber, Telegram, WhatsApp

4)    почтовый ящик [email protected]

5)    Режим работы: Ежедневно с 10:00 – 21:00 

Если сможете обыграть или добавить некоторые элементы на визитку согласно тематике компании это будет большим плюсом, но все же лучше придерживаться минимализма.

5 лет назад
Donkison
33 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Победитель конкурса

Tatiana007
Татьяна 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
#1
Огромное спасибо Татьяне за работу. Чётко, качественно, в срок. Рекомендую 100%. Буду обращаться ещё!
Постановка задачи максимально чёткая. Оплата пришла моментально. Рекомендую Дениса как заказчика!

Заявки фрилансеров

Артем
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дарья
 
27 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Евгений
 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
28 отзывов
5 лет назад
Искандер
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
18 отзывов
5 лет назад
Ксения
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Виктория
 
55 лет
11 лет в сервисе
Была
день назад
158 отзывов
5 лет назад
Дмитрий
 
44 года
7 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
44 отзыва
5 лет назад
Tatiana007
Татьяна 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
#1
Али
 
20 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Роберт
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Люсине
 
33 года
7 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
5 отзывов
5 лет назад