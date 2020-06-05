Иллюстрации для бизнес-книги

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Закрытнет заявок175 просмотров

Приветствую!) Меня зовут Алина. Нам нужен иллюстратор для бизнес-книги. 

Подробное тз пока не составляли, но сама работа будет выглядеть таким образом. 

Объем книги - около 260 страниц текста.

Тема - о подборе персонала, бизнес-книга.

Планируется около 50 иллюстраций, большинство из которых должны быть выполнены

в одном стиле.

Иллюстрации наглядно, иногда с юмором, показывают смысловую часть текста. Не

нужна супер детализация, 

Большинство рисунков - что-то типа "кадра из комикса, показывающего

ситуацию".

С нуля придумывать не нужно, мы даем сюжеты, что, на наш взгляд, должно быть нарисовано,

а стиль и способ отражения сюжета картины - уже за иллюстратором. Разумеется,

мы не откажемся от предложений других вариантов в том или ином случае, если они

покажутся лучше или уместнее.

Нам видится средний размер одного рисунка - примерно 1/4 , 1/3, 1/2 страницы

книги (т.е. 25, 33, 50% от А5 примерно, в зависимости от конкретного рисунка).

Стилистика в черно-белом исполнении, варианты с цветом можно рассмотреть, но с

точки зрения книги логичнее использовать ЧБ.

Возможно, потребуется также дизайн и иллюстрация к обложке книге (в таком же

стиле или другом), но это будет завершающим этапом.

Какая будет стоимость всей работы?

5 лет назад
guest_1591626489784
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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