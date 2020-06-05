Нам необходимо сделать 10-минутные видеокомиксы. В каждом видео 12 сцен. В одной сцене по 3-4 фрейма. Кадр рассчитан на 30-40 секунд.Видео должно быть аналогично референсам:https://www.youtube.com/watch?v=KQCMHjxFgQs&t=7s https://www.youtube.com/watch?v=jhhKiiIkcv0 https://www.youtube.com/watch?v=GUI__mRo4uE Что обязательно должно быть:- качественный ...
Иллюстрации для бизнес-книги
Приветствую!) Меня зовут Алина. Нам нужен иллюстратор для бизнес-книги.
Подробное тз пока не составляли, но сама работа будет выглядеть таким образом.
Объем книги - около 260 страниц текста.
Тема - о подборе персонала, бизнес-книга.
Планируется около 50 иллюстраций, большинство из которых должны быть выполнены
в одном стиле.
Иллюстрации наглядно, иногда с юмором, показывают смысловую часть текста. Не
нужна супер детализация,
Большинство рисунков - что-то типа "кадра из комикса, показывающего
ситуацию".
С нуля придумывать не нужно, мы даем сюжеты, что, на наш взгляд, должно быть нарисовано,
а стиль и способ отражения сюжета картины - уже за иллюстратором. Разумеется,
мы не откажемся от предложений других вариантов в том или ином случае, если они
покажутся лучше или уместнее.
Нам видится средний размер одного рисунка - примерно 1/4 , 1/3, 1/2 страницы
книги (т.е. 25, 33, 50% от А5 примерно, в зависимости от конкретного рисунка).
Стилистика в черно-белом исполнении, варианты с цветом можно рассмотреть, но с
точки зрения книги логичнее использовать ЧБ.
Возможно, потребуется также дизайн и иллюстрация к обложке книге (в таком же
стиле или другом), но это будет завершающим этапом.
Какая будет стоимость всей работы?
Заявки фрилансеров
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