Художник комиксов

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Закрыт13 заявок1026 просмотров

Нам необходимо сделать 10-минутные видеокомиксы. В каждом видео 12 сцен. В одной сцене по 3-4 фрейма. Кадр рассчитан на 30-40 секунд.Видео должно быть аналогично референсам:https://www.youtube.com/watch?v=KQCMHjxFgQs&t=7s

https://www.youtube.com/watch?v=jhhKiiIkcv0

https://www.youtube.com/watch?v=GUI__mRo4uE

Что обязательно должно быть:- качественный лайн;- покраска;- тени;- интересная композиция кадра и расстановки фреймов;- яркие эмоции у персонажей.Чего быть не должно:- не должно быть видно какого-либо интерфейса.

5 лет назад
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