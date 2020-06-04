Дизайн презентаций для IT-проекта

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт8 заявок442 просмотра

Нужно:

1. Разработать графическую презенитацию

2. Доработать существующую презентацию (дизайт, правка текста)

Контакты:

Роман

5 лет назад
Xcard555
Роман 
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