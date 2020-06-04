Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: Примерно 11 век, фьорд. Древний корабль. Сколько стоит одна иллюстрация? стоимость за серию? Спасибо Пример работы
Дизайн презентаций для IT-проекта
Нужно:
1. Разработать графическую презенитацию
2. Доработать существующую презентацию (дизайт, правка текста)
Контакты:
Роман
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