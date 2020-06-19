Нужно: 1. Разработать графическую презенитацию 2. Доработать существующую презентацию (дизайт, правка текста) Контакты: Роман
Изображения (значки) для видеороликов на ютуб
Необходимо подготовить 10 изображений для ютуб роликов в одной стилистике:
Фон, иллюстрация по смыслу ролика и текст (тема ролика). Для каждого ролика будет два текста: один на русском, другой на английском. Получается, одна картинка будет с двумя разными текстами (итого 20 картинок).
Пример, как должен выглядеть текст на картинке добавлен.
Сами темы:
1. Как планировать дела. Планировщик дел/How to plan your to-do list. To-do planner
2. Как организовать удаленную работу. Совместная работа/How to organize a remote work of a team. Team work
3. Лучший таск-менеджер. Органайзер и планировщик дел/The best task manager. Organizer and to-do planner
4. Как выбрать таск-менеджер?/How to choose a task manager?
5. Все об управлении командой/All about team management
6. Главные принципы тайм-менеджмента/Main principles of time management
7. Как правильно ставить цели/How to set goals right
8. Система управления персоналом на удаленке/System for remote team management
9. Повышение эффективности и производительности труда/Improving labour efficiency
10. Мотивация персонала: основные методы мотивации/Team motivation: main methods of motivation
Выбранный исполнитель
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