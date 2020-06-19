Изображения (значки) для видеороликов на ютуб

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен7 заявок269 просмотров

Необходимо подготовить 10 изображений для ютуб роликов в одной стилистике:

Фон, иллюстрация по смыслу ролика и текст (тема ролика). Для каждого ролика будет два текста: один на русском, другой на английском. Получается, одна картинка будет с двумя разными текстами (итого 20 картинок).

Пример, как должен выглядеть текст на картинке добавлен.

Сами темы:

1. Как планировать дела. Планировщик дел/How to plan your to-do list. To-do planner

2. Как организовать удаленную работу. Совместная работа/How to organize a remote work of a team. Team work

3. Лучший таск-менеджер. Органайзер и планировщик дел/The best task manager. Organizer and to-do planner

4. Как выбрать таск-менеджер?/How to choose a task manager?

5. Все об управлении командой/All about team management

6. Главные принципы тайм-менеджмента/Main principles of time management

7.  Как правильно ставить цели/How to set goals right

8. Система управления персоналом на удаленке/System for remote team management

9. Повышение эффективности и производительности труда/Improving labour efficiency

10. Мотивация персонала: основные методы мотивации/Team motivation: main methods of motivation

5 лет назад
gvozdok
Иван 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

daniil_furashov
Даниил 
24 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$30
1 день
Рекомендуем Даниила, как оперативного исполнителя, который всегда на связи.
Работаем не первый раз, в этот раз были трудности по заказу и некие недопонимания, но ,несмотря на это, задача была выполнена, по итогу каждая сторона получила что хотела. В общем - доволен, рекомендую.

Заявки фрилансеров

Сергей
 
33 года
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10 месяцев назад
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Искандер
 
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4 года назад
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5 лет назад
daniil_furashov
Даниил 
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