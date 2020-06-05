Модифицировать герб

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Завершен3 заявки263 просмотра

Есть исходный герб.

Его необходимо модифицировать следующим образом

- цветовая гамма - черная

- убрать три звезды

- все изображение должно по максимуму вписаться в круг

- голова льва должна приспуститься чуть ниже, чем есть.

Как мне видится - убрать полностью верхнюю корону или её сместить ниже на голову льва (пример во вложении)

Необходимо предоставить несколько вариантов.

Финишный вариант должен быть в формате cdr.

Исполнитель должен быть всегда на связи, желательно голосовой 

Срок - сегодня в течении дня 

В предложении указать стоимость и срок.

5 лет назад
warm
59 лет
19 лет в сервисе
Была
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

kalsefer
29 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$10
1 день
Сергей и в этот раз оказался на высоте. Работа сделана быстро и с превосходным качеством. Рекомендую!
И в этот раз все прошло успешно! отличный заказчик!

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kalsefer
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