Модифицировать герб

Есть исходный герб.

Его необходимо модифицировать следующим образом

- цветовая гамма - черная

- убрать три звезды

- все изображение должно по максимуму вписаться в круг

- голова льва должна приспуститься чуть ниже, чем есть.

Как мне видится - убрать полностью верхнюю корону или её сместить ниже на голову льва (пример во вложении)

Необходимо предоставить несколько вариантов.

Финишный вариант должен быть в формате cdr.

Исполнитель должен быть всегда на связи, желательно голосовой

Срок - сегодня в течении дня

В предложении указать стоимость и срок.