Нужно создать мультяшныйцветной комикс для печати. 20 страниц, на каждой странице в среднем 5 кадров. Сценарий полностью готов. 3-4 персонажа на весь комикс, один персонаж сквозной. С полной передачей авторских прав. По ...
Сделать похожие картинки
Я хочу что бы вы сделали мне картинки в похожем стиле и на тужу тему
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