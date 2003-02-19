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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
5 лет назад
Мария отличный фрилансер! Комуникабельная,приятная в общении!Заказ выполнен в сроки,красиво,качественно!С таким человеком очень приятно работать!РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ!
Ответный отзыв
Отличный,позитивный человек и прекрасный сотрудник, рекомендую! ТЗ четкое, оплата вовремя и быстрая связь, спасибо!