smash_nik

Мария Никитина smash_nik

 
22 года
6 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
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Отзывы заказчиков

kuna1977
47 лет
5 лет в сервисе
Была
4 дня назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Нужно сделать шапку для Ютуб канала с эфектами 3D
Мария отличный фрилансер! Комуникабельная,приятная в общении!Заказ выполнен в сроки,красиво,качественно!С таким человеком очень приятно работать!РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ!
Отличный,позитивный человек и прекрасный сотрудник, рекомендую! ТЗ четкое, оплата вовремя и быстрая связь, спасибо!
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