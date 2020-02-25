Нужно сделать шапку для Ютуб канала с эфектами 3D

3D-графикаЗавершен8 заявок454 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Всем привет! Нужно сделать красивую шапку для детского Ютуб канала с элементами 3D По срокам не срочно.Оплата после одобрения картинки с водяным знаком

4 года назад
kuna1977
46 летУкраина
4 года в сервисе
Была
2 дня назад
Выбранный исполнитель
smash_nik
20 летУкраина
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
$10
2 дня
Мария отличный фрилансер! Комуникабельная,приятная в общении!Заказ выполнен в сроки,красиво,качественно!С таким человеком очень приятно работать!РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ!
Отличный,позитивный человек и прекрасный сотрудник, рекомендую! ТЗ четкое, оплата вовремя и быстрая связь, спасибо!
  • Похожие заказы

  • Моделирование фильтра для воды

    Нужно отрисовать 4 детали, не сложных, из которых состоит фильтр (система очистки) воды.Что есть:- исходник (сцена в 3dmax), где половина требуемых компонентов уже была ранее отрисована, с правильными материалами (фактурой поверхности);- чертежи всех компонентов с ...

    3D-графика15 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужен грамотный специалист по 3D рендерингу

    Нам нужно сделать 2 сцены для рендеринга на потоке. С нашей стороны предоставляем модели и текстуры.  От вас необходимы требования к моделям и текстурам: количество полигонов и разрешение текстур. Нам нужны файлы сцен под ключ. Рендеринг ...

    3D-графика2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Мягкая привязка 3д модели рук

    Необходимо, не пользуясь автопривязкой, править уже привязанную к скелету модель. Также будет необходимо скачать плагины импорта/экспорта модели в этом формате для работы с моделью. Желательно выполнение заказа в Autodesk Maya.

    3D-графика2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Archi-viz

    Здравствуйте. Я ИП, занимаюсь проектами и их менеджментом в области архитектуры и дизайна. Ищу визуализатора под проектную линейку на пару недель.  У кандидата может быть любое образование и опыт работы, но наличие портфолио, пусть и совсем небольшого, обязательно. ...

    3D-графика26 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Моделирование для 3Д печати

    Срочно ищу моделировщика для 3 Д пиццерезки . Если у вас есть некоторые инженерные навыки это плюс. Сообщите цену. Все срочно. ][b]Обязательные требования[/b] Доступность профессионализм ПУНКТУАЛЬНОСТЬ.

    3D-графика12 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Ищу визализатора в 3д макс или скетч апп

    Очень срочно ищу визуализатора который сможет сделать модель человека в карновальном костюме( костюм я покажу на фото). Костюм должен быть точной копией со всеми деталями.

    3D-графика4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Требуется 3д-моделлер, визуализатор

    Требуется 3D дизайнер, для создания 3Д моделей продукции для онлайн каталогов. Для постоянного сотрудничества. 3Д модели необходимо создавать на основе фотографий. + текстурированние Желательно: Cinema 4d + Corona render. В примечаниях пишите стоимость одной 3Д модели от-до. Ждем от Вас ...

    3D-графика20 заявок
    Закрыт
    4 года назад