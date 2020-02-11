Ищу визализатора в 3д макс или скетч апп

3D-графикаЗакрыт4 заявки277 просмотров
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Очень срочно ищу визуализатора который сможет сделать модель человека в карновальном костюме( костюм я покажу на фото). Костюм должен быть точной копией со всеми деталями.

4 года назад
guest_15815106202071
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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