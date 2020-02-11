Требуется 3д-моделлер, визуализатор

3D Дизайн, презентация нового товара, работы на высоте - спасательные пояса: - формат JPEG; - размер 550*800; - сноски на картинке не нужно делать; - цвет пояса, красный с синим - страховочный Пример, что хотим получить на выходе смотри на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется 3D дизайнер, для создания 3Д моделей продукции для онлайн каталогов.
Для постоянного сотрудничества.
3Д модели необходимо создавать на основе фотографий. + текстурированние
Желательно: Cinema 4d + Corona render.
В примечаниях пишите стоимость одной 3Д модели от-до.
Ждем от Вас примеры Ваших работ
Примеры прилагаем
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