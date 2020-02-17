Нужен грамотный специалист по 3D рендерингу

Необходимо, не пользуясь автопривязкой, править уже привязанную к скелету модель. Также будет необходимо скачать плагины импорта/экспорта модели в этом формате для работы с моделью. Желательно выполнение заказа в Autodesk Maya.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нам нужно сделать 2 сцены для рендеринга на потоке. С нашей стороны предоставляем модели и текстуры. От вас необходимы требования к моделям и текстурам: количество полигонов и разрешение текстур.
Нам нужны файлы сцен под ключ. Рендеринг будет происходить на нашем оборудовании. Вы сами выбираете ПО для рендеринга. От нас главные требования - это качество и скорость. Ваша основная задача - максимально уменьшить скорость, сохранив качество.
Мы предоставим желаемый образец как это должно будет выглядеть в виде фото, прикрепленной к задаче.
Сцена 1
Фронтальное изображение модели человека в рубашке по грудь (см. фото)
Сцена 2
Изображение модели человека в рубашке и брюках "по колено". Рендеринг 100 кадров с оборотом 360 градусов. (см. фото)
От вас мы хотим:
- сборка двух сцен с выстраиванием света и настроек рендеринга и материалов
- красивое реалистичное изображение за короткий срок обработки
- схожесть результата рендеринга в 2х сценах (расположение света, настройки рендеринга)
Ежедневное взаимодействие в мессенджере, обязательно голосом, правки и согласования по ходу работы. Нам нужен ответственный исполнитель, который не боится новых задач. Работа в сжатые сроки.
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