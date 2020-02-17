Нужен грамотный специалист по 3D рендерингу

Нам нужно сделать 2 сцены для рендеринга на потоке. С нашей стороны предоставляем модели и текстуры. От вас необходимы требования к моделям и текстурам: количество полигонов и разрешение текстур.

Нам нужны файлы сцен под ключ. Рендеринг будет происходить на нашем оборудовании. Вы сами выбираете ПО для рендеринга. От нас главные требования - это качество и скорость. Ваша основная задача - максимально уменьшить скорость, сохранив качество.

Мы предоставим желаемый образец как это должно будет выглядеть в виде фото, прикрепленной к задаче.

Сцена 1

Фронтальное изображение модели человека в рубашке по грудь (см. фото)

Сцена 2

Изображение модели человека в рубашке и брюках "по колено". Рендеринг 100 кадров с оборотом 360 градусов. (см. фото)

От вас мы хотим:

- сборка двух сцен с выстраиванием света и настроек рендеринга и материалов

- красивое реалистичное изображение за короткий срок обработки

- схожесть результата рендеринга в 2х сценах (расположение света, настройки рендеринга)

Ежедневное взаимодействие в мессенджере, обязательно голосом, правки и согласования по ходу работы. Нам нужен ответственный исполнитель, который не боится новых задач. Работа в сжатые сроки.