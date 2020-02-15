Здравствуйте.

Я ИП, занимаюсь проектами и их менеджментом в области архитектуры и дизайна.

Ищу визуализатора под проектную линейку на пару недель.

У кандидата может быть любое образование и опыт работы, но наличие портфолио, пусть и совсем небольшого, обязательно. Каждый кандидат должен быть готов пройти тестовое задание, которое поможет мне оценить уровень адаптируемости к пожеланиям заказчика, а кандидату – понять, какие есть требования к качеству работы.

Предложения по оплате буду ожидать от самих исполнителей после обсуждения деталей работы, но в любом случае достойную оплату могу гарантировать. Предпочту почасовую форму оплаты, но готова рассмотреть и другие формы. С выбранными исполнителями (их может быть несколько) планирую заключение договора удаленно.