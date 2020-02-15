Срочно ищу моделировщика для 3 Д пиццерезки . Если у вас есть некоторые инженерные навыки это плюс. Сообщите цену. Все срочно. ][b]Обязательные требования[/b] Доступность профессионализм ПУНКТУАЛЬНОСТЬ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Я ИП, занимаюсь проектами и их менеджментом в области архитектуры и дизайна.
Ищу визуализатора под проектную линейку на пару недель.
У кандидата может быть любое образование и опыт работы, но наличие портфолио, пусть и совсем небольшого, обязательно. Каждый кандидат должен быть готов пройти тестовое задание, которое поможет мне оценить уровень адаптируемости к пожеланиям заказчика, а кандидату – понять, какие есть требования к качеству работы.
Предложения по оплате буду ожидать от самих исполнителей после обсуждения деталей работы, но в любом случае достойную оплату могу гарантировать. Предпочту почасовую форму оплаты, но готова рассмотреть и другие формы. С выбранными исполнителями (их может быть несколько) планирую заключение договора удаленно.
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