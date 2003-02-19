✅ВСЕМ ПРИВЕТ! Смонтирую красивую рекламу для вашего товара или бизнеса.
✅Родной язык-Украинский. Свободное общение- Польский, Русский. Английский-ниже среднего.
✅Предлагаю качественный видео монтаж из вашего видеоматериала или своей базы разных мероприятий с интересными эффектами, музыкой, озвучкой. Цветокоррекция.
✅ Создаю анимацию для сайтов в формате Lotti.
✅Добавлю красивую музыку без авторских прав или звуки. Изменю ваш голос на мультяшный.
✅Создам продающий и цепляющий сценарий.
✅Есть возможность индивидуальной отрисовки и последующей анимации персонажей по вашему ТЗ. (Работаю в паре с иллюстратором)
✅Индивидуальный подход к каждому.
✅Время исполнения заказа от 1 до 7 дней.
✅Работаю в Афтер Эфектс, Фотошоп, Илюстратор, Адобе акробат и Вегас Про.
✅Для удобства можете сразу написать мне на почту [email protected] или [email protected] ДОГОВОРИМСЯ!
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