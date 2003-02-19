kuna1977

Оксана Куна kuna1977

 
46 летУкраина/Конотоп
4 года на фриланс-бирже
Была
2 дня назад
Анимация, моушн-дизайн, видеомонтаж, цветокоррекция,аудиомонтаж

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✅ВСЕМ ПРИВЕТ! Смонтирую красивую рекламу для вашего товара или бизнеса.

✅Родной язык-Украинский. Свободное общение- Польский, Русский. Английский-ниже среднего.

✅Предлагаю качественный видео монтаж из вашего видеоматериала или своей базы разных мероприятий с интересными эффектами, музыкой, озвучкой. Цветокоррекция.

✅ Создаю анимацию для сайтов в формате Lotti.

✅Добавлю красивую музыку без авторских прав или звуки. Изменю ваш голос на мультяшный.

✅Создам продающий и цепляющий сценарий.

✅Есть возможность индивидуальной отрисовки и последующей анимации персонажей по вашему ТЗ. (Работаю в паре с иллюстратором)

✅Индивидуальный подход к каждому.

✅Время исполнения заказа от 1 до 7 дней.

✅Работаю в Афтер Эфектс, Фотошоп, Илюстратор, Адобе акробат и Вегас Про.

✅Для удобства можете сразу написать мне на почту [email protected]  или [email protected] ДОГОВОРИМСЯ!

Photoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
4
безопасных платежей
#1
Анимация
ТОП-5
Видеомонтаж
ТОП-5
Презентации
ТОП-10
Музыка и Звуки
ТОП-10
Озвучивание
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Отзывы заказчиков
Sukhanov_Alexey
Алексей 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
2 года назад
Сделать Анимацию из статического изображения
Работа выполнена хорошо, спасибо
Алексей, очень ответственный заказчик. Постановка задач чёткая и понятная. Всё в соответствии с договорённостью. Рекомендую
Ответный отзыв
guest_16370996046397
2 года в сервисе
Был
год назад
$99
10 баллов
2 года назад
Анимация логотипа игры
Оксана предложила самый оригинальный вариант по сравнению с другими претендентами на выполнение проекта. Коммуникация 24/7. Всё понравилось!
Заказчик чётко излагает задачи. Понимает и знает чего хочет. Всё в соответствии с договорённостью. Осталась полностью довольна сотрудничеством.Рекомендую
Ответный отзыв
guest_15867746379775
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
3 года назад
Видеомонтаж
Доверяю исполнителю,Это не первый заказ,все четко, С учётом моих пожеланий!
Заказчик чётко знает.чего хочет.Пунктуальный,оплата во время.Рекомендую.
Ответный отзыв
guest_15977644515722
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
3 года назад
Используя редактор Filmora 9 добавить элементы и эффекты
Приятно иметь дело с профессионалом. Все четко и по делу. Результат превысил мои ожидания. Впредь буду сотрудничать с Оксаной.
Заказчик чётко и ясно излагает суть задания,знает,чего хочет.Постоянно на связи.Рекомендую
Ответный отзыв
GetFriday
Елена 
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$28
10 баллов
3 года назад
Несложный монтаж 10 видеороликов
Спасибо за качественную и быструю работу! Идеально с первого раза! Рекомендую!
Елена позитивный и общительный заказчик.Чётко и понятно описывает задачу.Оплачивает во время и постоянно на связи.Было очень приятно работать.Рекомендую!Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Видеомонтаж
6 отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#3
Анимация
2 отзыва
$20/час
от $20от 1 дня
#1
Презентации
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#4
Музыка и Звуки
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#6
Озвучивание
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#6