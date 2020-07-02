Смонтировать ролик

Смонтировать 2 ролика в пределах 1 минуты, а так же заставку для ютуб в пределах 5 сек.

Исходники: ооочень некачественное, короткое видео+ фото изделия.

Хотелось бы увидеть: смонтированный ролик с музыкой, возможно добавление текстов (размеров изделия и т.д.) -чтобы хоть как-то растянуть видео.

Оставляете заявку с фразой "нужны подробности" - высылаю задание.

Требуется исполнитель ответственный, готовый продолжить сотрудничество после данной работы.