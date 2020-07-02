Смонтировать ролик

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен19 заявок450 просмотров

Смонтировать 2 ролика в пределах 1 минуты, а так же заставку для ютуб в пределах 5 сек.

Исходники: ооочень некачественное, короткое видео+ фото изделия.

Хотелось бы увидеть: смонтированный ролик с музыкой, возможно добавление текстов (размеров изделия и т.д.) -чтобы хоть как-то растянуть видео.

Оставляете заявку с фразой "нужны подробности" - высылаю задание. 

Требуется исполнитель ответственный, готовый продолжить сотрудничество после данной работы.

5 лет назад
pavellopa
Павел 
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3 года назад

Выбранный исполнитель

kuna1977
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$20
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Оксана отлично выполнила работу. Рекомендую!
Положительный и общительный заказчик. Всё чётко и понятно. Оплата во время. Рекомендую!

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