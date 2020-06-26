Монтаж видео для Инстаграм

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт77 заявок1367 просмотров

Монтаж видео ( 1 минута) для магазина бижутерии ( аккаунт в Инстаграм)

5 лет назад
guest_15931155677994
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Алёна
 
21 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Вадим
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Малик
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Булат
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Юрий
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Санжар
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Адиет
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Ксения
 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
Егор
 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Светлана
 
42 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Екатерина
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Елизавета
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Шмулев
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Рустам
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Владислав
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Владимир
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Максим
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Антон
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Сергей
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Тимур
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Виктория
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Альфия
 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Настя
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Татьяна
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Полина
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Кирилл
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Максим
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Амир
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Алексей
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Кристина
 
31 год
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Диана
 
30 лет
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 отзывов
5 лет назад
Иван
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Светлана
 
52 года
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
София
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Валерий
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александра
 
32 года
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Надежда
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Радмилов
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дарья
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Салават
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
3 отзыва
5 лет назад
Владислав
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Николай
 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Марлен
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Николай
 
42 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Константин
 
50 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Максим
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Орел
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Александра
 
20 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Алексей
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Анна
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Екатерина
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
14 отзывов(-1)
5 лет назад
Полина
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
Владислав
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Артем
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
11 дней назад
158 отзывов
5 лет назад
Дмитрий
 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
17 отзывов
5 лет назад
Дмитри
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Анастасия
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Виктория
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Никита
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 отзывов
5 лет назад
Марсель
 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Кристина
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Ксения
 
25 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Юрий
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
Тойчибек
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Виталий
 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
4 дня назад
24 отзыва
5 лет назад
Дмитрий
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Виктор
 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
77 отзывов
5 лет назад
Игорь
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Санжар
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Владислав
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Видео реклама в YouTube. 3 видео (120, 90, 30сек)

    Необходимо сделать современную видеорекламу для Ютуба. Всего 3 видеоролика 120, 90, 30сек Фрилансер должен понимать из чего состоит реклама и и как призвать зрителя к действию ВАЖНО: работу нужно выполнить сегодня/завтра.  ...

    Видеомонтаж17 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Видеодизайн рекламных акций

    Сделать качественный видеодизайн рекламных акций. + оживить логотип. Тематика стриптиз клуб. Акции расписаны по дням, сделать необходимо 1 акция (1 день) 1 видеоролик. Всего 10 роликов.  Два экрана- 1-экран (192x256) 2-экран (80x256) ...

    Видеомонтаж12 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужен моушн-дизайнер для создания видео контента в соц сети

    Ищу моушн-дизайнера для создания видео контента в соц сети (Инста, ФБ, ВК). Что нужно делать динамичные видео ролики из отснятого материала по готовым шаблонам 2Д-анимацию, эксплейнеры для бизнеса ...

    Видеомонтаж23 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Видео монтаж роликов для Youtube

    Ищу видео монтажера для долгосрочного сотрудничества! Наши ролики жанр игровой летсплей,  монтаж интересует уровня, как у канала Funny Family Games tv, качественная нарезка, вставки видео приколов, динамическая смена фокуса с камеры и игры. ...

    Видеомонтаж51 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Необходимо разработать видеоролик на основании имеющегося сценария

    $200

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Нам необходимо разработать ролик на основании сценария. Пример ролика который указан в сценарии - это практически аналог того что нам нужно, что мы видим. Ждем ответственного исполнителя ...

    Видеомонтаж19 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Промо ролик

    Нужен проморолик для обменного онлайн пункта на 35-40 секунд. Пример ролика https://www.youtube.com/watch?v=aXvCqD5GXr0&amp;feature=youtu.be Сценарий предоставим. От вас  - графика  - озвучка текста  - сведение Озвучку можем ...

    Видеомонтаж15 заявок
    Закрыт
    5 лет назад