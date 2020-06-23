Удалить видеоролики на YouTube канале

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт17 заявок587 просмотров

Удалить видеоролики на чужом YouTube канале

Есть 2 видео где присутствую я, нужно правильно написать жалобу чтобы удалили два видеоролика

5 лет назад
petek568
Алексей 
27 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Михаил
 
20 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Самвел
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Богдан
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Максим
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Роман
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Диана
 
30 лет
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 отзывов
5 лет назад
Валерий
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Михаил
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Роман
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Тамри
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Максим
 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Артём
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Евгений
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Игорь
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Оксана
 
47 лет
5 лет в сервисе
Была
2 дня назад
8 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Видеомонтаж
Егор
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Монтаж видеопоздравления

    Видеоролик - поздравление. Исходный материал - 30-40 роликов с разных носителей. Готовый хронометраж до 10 минут. Немного анимации и спецэффектов. Просто собрать по смыслу и визуалу душевный фильм в виде интервью из того, ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Видео монтаж небольших роликов (модельные кастинги и фото съемка)

    Нужно периодически монтировать короткие ролики длительностью 2-3 минуты для видео блога фотографа для Ютуб. Видеосъемки выполнены не профессионально, может быть грамотный монтаж немного исправит ситуацию. Планируемая структура видео: - заставка (сейчас ...

    Видеомонтаж70 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужно сделать видеозаставку

    Ребята привет! Нужно сделать видео заставку для ютуб канала сайта https://aromda-mebel.ru/  Нужно, чтоб появлялся логотип, вот примеры: https://www.youtube.com/watch?v=lZ7Tk-e-BUM&amp;list=PL58dMP4dVJj4a45jAo5_T3VVBiN5wQi6c&amp;index=2&amp;t=0s Можно что то подобное сделать https://www.youtube.com/watch?v=SQUjRZKBmYU&amp;list=PL58dMP4dVJj4a45jAo5_T3VVBiN5wQi6c&amp;index=8 ...

    Видеомонтаж30 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Смонтировать ролик

    Нужно из ролика на 2мин смонтировать на 30 сек. оставить только важную информацию, поменять музыку на более спокойную, в конце ролика добавить сайт и телефон. https://www.youtube.com/watch?v=jIO3l28gRWo&amp;feature=youtu.be  Ролик только на ютубе, скачать можно ...

    Видеомонтаж55 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужен специалист своего дела разбирающиеся в еодизайне, и видеомонтаже

    Доброго времени суток!!! Нужны специалисты своего дела, чтобы хорошо разбирались в таких сферах как:- Видеодизайн - Видеомонтаж Так же разбирались в моделирование текстурирование, хорошо разбирались в создании рекламных роликов и сайтов ...

    Видеомонтаж18 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Видео заставка

    Есть логотип в векторе нужно используя его сделать видео заставку интро в таком стиле как пример в приложении. Чисто эффект живого логотипа, чтоб появлялось название адрес телефон. От вас срок и цена

    Видеомонтаж17 заявок
    Закрыт
    5 лет назад