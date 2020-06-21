Паставить лайки и отзыв

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт41 заявка710 просмотров

Ставить на любые фотки лайки и каменты всё что нужно сделать отзыв канкретно о фотке

5 лет назад
Lilita777
Лейла 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Анна
 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Мурад
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Кристина
 
20 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Алихан
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Богдан
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Головоломк
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
3 отзыва
5 лет назад
Орел
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Ксения
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Даниил
 
20 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Юлия
 
21 год
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Иван
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Ербол
 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Наиль
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Екатерина
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Алексей
 
43 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Виктория
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Диаз
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 отзывов
5 лет назад
Диана
 
30 лет
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 отзывов
5 лет назад
Анна
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Наталья
 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Дарья
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Виктория
 
20 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Александра
 
24 года
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Мкртич
 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Карина
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Евгений
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Даня
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Оксана
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Виктория
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
51 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Василиса
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Евгений
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Кристина
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Владислав
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Игорь
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Монтаж видео для YouTube канала

    Требуется креативный видеомонтажер высокого уровня на постоянную основу. Обязанности: Монтаж видео для YouTube канала (тематика - фэшн, бьюти, влоги, разговорные видео)Несколько роликов в неделюЦветокоррекция, выравнивание звукаДобавление графических элементов, переходов, анимацийПодбор музыкиДинамичный, креативный ...

    Видеомонтаж69 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужен специалист своего дела разбирающиеся в еодизайне, и видеомонтаже

    Доброго времени суток!!! Нужны специалисты своего дела, чтобы хорошо разбирались в таких сферах как:- Видеодизайн - Видеомонтаж Так же разбирались в моделирование текстурирование, хорошо разбирались в создании рекламных роликов и сайтов ...

    Видеомонтаж18 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Видео заставка

    Есть логотип в векторе нужно используя его сделать видео заставку интро в таком стиле как пример в приложении. Чисто эффект живого логотипа, чтоб появлялось название адрес телефон. От вас срок и цена

    Видеомонтаж17 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Запись видео по установке Android игр и приложений

    Нужен исполнитель, который запишет процесс загрузки и установки игр и приложений с экрана вашего Android смартфона и опубликует материал на ютуб канал.  Необходимо записать 200 таких видео + дальнейшее наполнение канала. ...

    Android
    Видеомонтаж16 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Видеоролики в After Effects

    Нужен человек с After Effects, подменить в шаблонах все на русский текст, а все видеофутажи, по смыслу скринами связанные к уже проработанной тезисной структуре, почти привязаны. дальше нужен, по сути, человек с временем и опытом ...

    Видеомонтаж24 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужно озвучить текст и снять видео

    $145

    Условия: мужчина-актер 30-40 лет, хорошая дикция, возможности для записи качественного звука и видео, ответственность.  Подробности в переписке Оплата договорная.  При подаче заявки сразу же указывайте свой возраст, ...

    Видеомонтаж3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать серию видеофайлов

    Нужно создать серию видеофайлов с водобным содержанием https://www.youtube.com/watch?v=eDMFxBRa0e0 Т.е. это красивая статичная картинка (которая будет предоставлена) с наложением природных и медитативных звуков (часть будет предоставлена, возможно часть вам придется где-то поискать) ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Подбирать картинки и видео к статьям

    Здравствуйте! Необходимо: - подобрать несколько картинок (сложить их в папку) и указать места в статье, где они должны быть вставлены (в word в статье просто вставить картинки в нужных ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Субтитры: сделать субтитры и вшить их в видео

    Нужно сделать субтитры и вшить их в видео, для последующего размещения этого видео в Instagram: https://instagram.com/decoratis/ Субтитры нужно сделать в таком стиле: https://www.instagram.com/p/B4ShJx_DSx-/ Ссылку на видео, инструкцию и подробности см. в прикреплённом файле.

    Видеомонтаж42 заявки
    Закрыт
    5 лет назад