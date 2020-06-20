Видеоролики в After Effects

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Закрыт24 заявки635 просмотров

Нужен человек с After Effects, подменить в шаблонах все на русский текст, а все видеофутажи, по смыслу скринами связанные к уже проработанной тезисной структуре, почти привязаны. дальше нужен, по сути, человек с временем и опытом aftereffects. Просьба заявки размещать с портфолио.

Пример: https://youtu.be/TpaBCJERgxQ 

5 лет назад
CSS
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