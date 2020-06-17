Сделать 5 рекламных сторис в Инстаграм для Бьюти-кабинета колориста. Желателен опыт работы с бьюти-сферой1. 3 видео-сторис с красивыми переходами итоговых работ из папки Общая папка (там есть просто отдельные одиночные видео, а есть по несколько видео и фото в папках «1,2,3..», которые относятся к одной работе).

Некоторые видео могут повторяться в каждом из 3х видео-сторис, если они на ваш взгляд очень удачные, но по большей части они должны быть разными.

Помимо видео в папке есть фото, их брать не обязательно, только если они подходят, на ваш взгляд. В основном должны быть только видео.

2. 1 видео с переходами от фото или видео ДО к видео ПОСЛЕ (материалы брать из папки «До/после»)

3. 1 видео (видео брать из папки «Узнай результат»). В нем должно быть ускоренный процесс работы, кадры в процессе работы, а ИТОГ должен быть как будто размытый и должна появится кнопка (стрелка) «Узнать результат» перехода на страницу в ИГ.

Также,

Некоторые видео требуют цветокоррекции, они должны быть ярче, более холодные, но не сильно отличаться от оригинала.

На все видео нужно наложить музыку.

Архив с файлами https://drive.google.com/drive/folders/1Z3KOZZV-Pe26stxC7p8ZVHidyxALp4ir?usp=sharing