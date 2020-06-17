Видео отзыв о работе платформы.

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Закрыт6 заявок573 просмотра

Возраст 40+ Особо креативным доплатим. Текст и сценарий предоставляем.

5 лет назад
reznikov_kolya
Николай 
49 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
3 отзыва
5 лет назад
Гульнара
 
51 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Оксана
 
47 лет
5 лет в сервисе
Была
2 дня назад
8 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Видеомонтаж
Андрей
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Владислав
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Игорь
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад

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