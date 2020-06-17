Добрый вечер. Необходимо смонтировать видео для ролика для размещения на Ютуб-канале.
Видео отзыв о работе платформы.
Возраст 40+ Особо креативным доплатим. Текст и сценарий предоставляем.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Видеомонтаж60 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужны люди которые смогут на свой телефон снять себя сказав несколько слов о сервисе. За сколько вы готовы это сделать? Заказы периодически появляются, буду к вам обращаться регулярно.Видеомонтаж27 заявокЗакрыт5 лет назад
ЗАДАНИЕ №1. Нужно снятьВидеофильм-презентацию компании по производству комплектующих (насосы, прокладки и т.д.). Нужно снять их офис, склад, и производство. Всё это расположено в одном месте в городе Москва. Ну соответственно обложка ...Видеомонтаж4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Мы занимаемся оптикой и нам выделили место в Данна Молл на Led экране. Есть тех задание от арендадателей ТЦ к этому видео.Видеомонтаж18 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно из картинок сделать монтаж в хоррор стиле под записанную историю. Длительность: час сорокВидеомонтаж13 заявокЗакрыт5 лет назад
- $145
Условия: мужчина-актер 30-40 лет, хорошая дикция, возможности для записи качественного звука и видео, ответственность. Подробности в переписке Оплата договорная.Видеомонтаж2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно выполнить точный, качественный монтаж видео (длительность до 30 минут) для YouTube-канала Рейтинг R. Тематика этого канала - юмористически-развлекательные переводы старых\новых отличных фильмов, новых трейлеров, сюжетного видео (катсцен) из игр, пародий. Сама работа состоит в том ...Видеомонтаж18 заявокЗакрыт5 лет назад
На главную сайта о продаже часов (не купить часы, а именно скупка у людей) нужен ролик. ТЗ и подробности позже, пока кидайте ваше портфолиоВидеомонтаж26 заявокЗакрыт5 лет назад
UPD: На данный момент поступило уже 50 заявок с трех сайтов - агрегаторов. К сожалению, очень хочется сотрудничать со всеми в виде тестового задания, так что пока приостанавливаю поиск. Если уж вам прям действительно очень ...Видеомонтаж10 заявокЗакрыт5 лет назад
- $500
На проект необходим сотрудник на поиск изображений с бесплатных источников в интернете. Подбор изображений для создания видеороликов. В день нужно искать от 150 строго тематических изображений! Длительность проекта - 1 месяц - ...Видеомонтаж45 заявокЗакрыт5 лет назад