Нужно выполнить точный, качественный монтаж видео (длительность до 30 минут) для YouTube-канала Рейтинг R. Тематика этого канала - юмористически-развлекательные переводы старых\новых отличных фильмов, новых трейлеров, сюжетного видео (катсцен) из игр, пародий. Сама работа состоит в том чтобы вырезать и склеить нужные видеоотрезки, наложить на них озвучку (звуковые эффекты, музыку), проработать отрезки из видео забракованные ContentID из-за которых видео не получится монетизировать с помощью рекламы от Googlе.