Обучающий ролик по PHP: переменные, константы, вывод текста в браузер

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Закрыт3 заявки741 просмотр

Нужен видеоролик для обучающего сайта по PHP. Тема ролика:  переменные, константы и вывод текста с помощью echo. Продолжительность - около 20 минут. Разрешение видео - 1080p или больше.

Контент должен состоять из видео с монитора (IDE/браузер) + озвучка. Примеры такого формата:

https://www.youtube.com/watch?v=GIEhOxyZZ3Q

https://www.youtube.com/watch?v=AuadCMsthQA

Примечание:

1. Нужен программист с умением рассказать и показать.

2. Планируются другие ролики на более сложные темы, поэтому знания и опыт в веб-разработке действительно необходимы.

Пожалуйста, указывайте желаемую оплату за 1 ролик.

PHP
5 лет назад
kbraslavsky
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