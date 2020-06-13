Сделать Megamix

Нужно взять все песни Morgenshtern, на которые были клипы, и в той же иерархии в которой они выходили - сделать мегамикс из припевов песен. Важны и музыкально, и видео сведения.

Пример мегамикса - https://www.youtube.com/watch?v=lJjzeJ-U6NU

Цену и сроки - пишите в предложении.