Видео отзыв для инстаграм

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Закрыт30 заявок791 просмотр

Необходимо записать короткое видео, со своим участием  в котором оставить свой положительный отзыв о интернет магазине. Текст скажу, видео от 10 до 20 секунд максимум) Желательно сделать все в не принужденой форме и как то по оригинальному) 

5 лет назад
plkononov
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