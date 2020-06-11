Ролик примерно 12 минут. Нужно наложить музыку (используя свободные материалы) Наложить текст, его немного. В ролике показывается замена одной запчасти в посудомойке. Некоторые моменты нужно ускорить. Текст предоставляется заказчиком. ...
Видео отзыв для инстаграм
Необходимо записать короткое видео, со своим участием в котором оставить свой положительный отзыв о интернет магазине. Текст скажу, видео от 10 до 20 секунд максимум) Желательно сделать все в не принужденой форме и как то по оригинальному)
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