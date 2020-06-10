Добрый день! Нужен человек который, сделает крутое превью для видео, из исходников смонтирует само видео, короче из дерьма конфетку. На мой ютуб канал подписано более миллиона человек, так что ценой не обижу. Пишите, цену ...
Нужно помочь в создании ютьюб канала
Всем привет! Я Дима - мне 35 , Есть идея запустить ютьюб канал об Сочи , катаю на сапе, горы , сноуборд и все такое, не тупой, шучу очень смешно ( примерно как комеди) вооот нужно полное сопровождение- от рекомендации экшен камеры до того как всё это дело записывать
Ты шаришь в современной музыке ( я застрял ещё в далёком прошлом )+ умеешь резать видео "как надо"
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