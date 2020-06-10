Нужно помочь в создании ютьюб канала

Всем привет! Я Дима - мне 35 , Есть идея запустить ютьюб канал об Сочи , катаю на сапе, горы , сноуборд и все такое, не тупой, шучу очень смешно ( примерно как комеди) вооот нужно полное сопровождение- от рекомендации экшен камеры до того как всё это дело записывать

Ты шаришь в современной музыке ( я застрял ещё в далёком прошлом )+ умеешь резать видео "как надо"