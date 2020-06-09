Видео презентация веб портала.

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт13 заявок853 просмотра

Нужно сделать видео презентацию веб портала. Нужнособирать по теме видео ролики с интернета - добавлять анимацию при

необходимости и добавить - озвучку - текст и музыку. Длина в пределах 5 минут или

меньше. Оплата 5000 руб  плюс премии за

качество.

5 лет назад
guest_15917217195034
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