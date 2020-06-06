Ролик для таргетированной рекламы.

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт32 заявки792 просмотра

Для таргетированной рекламы ресторана быстрого питания, нужно сделать короткий видео ролик, не больше 15 сек.

Добавил пример. 

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alex_anderr
Алексей 
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