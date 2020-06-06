Есть видео исходники, из них надо смонтировать видео по тематике трэвел
Ролик для таргетированной рекламы.
Для таргетированной рекламы ресторана быстрого питания, нужно сделать короткий видео ролик, не больше 15 сек.
Добавил пример.
Пишите цену и сроки! По возможности портфолио
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