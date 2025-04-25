Записать обучающий видеокурс

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт5 заявок1019 просмотров

Нужно написать  видеокурс по   заданной теме  для блока в рамках обучающего  онлайн-курса. Курс будет для новичков - личных помощников с универсальными знаниями, но так чтобы они по теме блока могли делать уже какие-то завершённые простые действия.

Например, сейчас уже записан  блок по Тильде, там 6 уроков продолжительностью

9-25-4-25-17-7 минут

Профессиональный уровень не требуется, но они могут сделать простой лендинг, опубликовать сайт, подключить домен, изучить дополнительные  возможности Тильда.

ВНИМАНИЕ!!!

Есть следующие темы: 

1.Бизнес и личные задачи руководителя. Поиск и анализ информации. Word. Excel.

2.Администратор онлайн-школы Get Course. Bizon 365.

3.Социальные сети: оформление, ведение, контент-план. Копирайт. Продающие посты и офферы.

4.Графика и дизайн. Обработка фото, дизайн лого и баннеров.

Внимание!!! Вы  ВЫБИРАЕТЕ  ОДНУ ТЕМУ, в которой  является профессионалом с ОПЫТОМ  ОТ  3 ЛЕТ. 

Что нужно сделать: 

Осветить тему блока, составить содержание.

Записать видеокурс для помощников.

В общей сложности не более 3-х часов.

Придумать к блоку курса домашнее задание: от 3 до 5 небольших заданий. Проверка дз не нужна.

Ещё нужна презентация к блоку и полезные материалы: списки, ссылки, таблицы, шаблоны документов, чек-листы.

Презентация - только макет слайдов в ворде. У нас есть собственный шаблон, мы вставим туда и утвердим.

Запись должна быть в окне - где видео вас и демонстрация экрана.

Как должно выглядеть.

https://drive.google.com/file/d/12hPs_0eQ9AOCpOwvi7SyXA5gvvo_T4NC/view?usp=drivesdk

Стоимость за всю работу до 5 тыс. рублей

Присылайте набросок содержания к блоку курса и дополнительных материалов, которые готовы сделать. И пробную запись видео хотя бы на 1 минуту. 

Tilda
5 лет назад
guest_15904989442165
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

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