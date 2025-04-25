Срочно нужно сделать видеопрезентацию сайта по нашему тз
Записать обучающий видеокурс
Нужно написать видеокурс по заданной теме для блока в рамках обучающего онлайн-курса. Курс будет для новичков - личных помощников с универсальными знаниями, но так чтобы они по теме блока могли делать уже какие-то завершённые простые действия.
Например, сейчас уже записан блок по Тильде, там 6 уроков продолжительностью
9-25-4-25-17-7 минут
Профессиональный уровень не требуется, но они могут сделать простой лендинг, опубликовать сайт, подключить домен, изучить дополнительные возможности Тильда.
ВНИМАНИЕ!!!
Есть следующие темы:
1.Бизнес и личные задачи руководителя. Поиск и анализ информации. Word. Excel.
2.Администратор онлайн-школы Get Course. Bizon 365.
3.Социальные сети: оформление, ведение, контент-план. Копирайт. Продающие посты и офферы.
4.Графика и дизайн. Обработка фото, дизайн лого и баннеров.
Внимание!!! Вы ВЫБИРАЕТЕ ОДНУ ТЕМУ, в которой является профессионалом с ОПЫТОМ ОТ 3 ЛЕТ.
Что нужно сделать:
Осветить тему блока, составить содержание.
Записать видеокурс для помощников.
В общей сложности не более 3-х часов.
Придумать к блоку курса домашнее задание: от 3 до 5 небольших заданий. Проверка дз не нужна.
Ещё нужна презентация к блоку и полезные материалы: списки, ссылки, таблицы, шаблоны документов, чек-листы.
Презентация - только макет слайдов в ворде. У нас есть собственный шаблон, мы вставим туда и утвердим.
Запись должна быть в окне - где видео вас и демонстрация экрана.
Как должно выглядеть.
https://drive.google.com/file/d/12hPs_0eQ9AOCpOwvi7SyXA5gvvo_T4NC/view?usp=drivesdk
Стоимость за всю работу до 5 тыс. рублей
Присылайте набросок содержания к блоку курса и дополнительных материалов, которые готовы сделать. И пробную запись видео хотя бы на 1 минуту.
Заявки фрилансеров
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