Видеомонтаж

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Закрыт93 заявки1422 просмотра

сделать видеоролик  10 мин Жилого  комплекса из исходного материала видео  с  коптера,  видео с камеры

наложить фоновую музыку(файл  предоставим)

предоставим  сценарий

5 лет назад
respekt_2019
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