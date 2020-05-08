Shamaev_SG

Сергей Шамаев Shamaev_SG

 
38 летРоссия/Екатеринбург
4 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Видео, как искусство. Быстро, качественно и креативно

Делаю монтаж любого вашего видео. Видео упаковка фото и видео материалов с любых устройств. Создание уникальных заставок, титров, эффектов.

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$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
stansobolevsky
45 летСША
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
Интерактивная заставка, последний экран и логотип для youtube канала
Работа (заставка к видео youtube канала) выполнена очень качественно, оперативно и креативно. Терпеливо и внимательно отнесся ко всем пожеланиям, итерации до полной удовлетворенности работой без проблем. Оперативные коммуникации, либо онлайн, либо ответ в течение нескольких часов, несмотря на девятичасовую разницу во времени. Разовый заказ перерос в более масштабное сотрудничество. Приятно работать, очень рекомендую!
Очень вежливый и терпеливый заказчик! Несмотря на большую разницу во времени (9 часов), постоянно выходит на связь! Оперативно и четко вносит корректировки в работу. Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
guest_15889998968146
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Сделать рамку на видео и вставить текст стихотворения
Хочется выразить благодарность Сергею за быструю и качественно проделанную работу, очень быстро нашли общий язык, все было выполнено согласно срокам и требованиям. Всем рекомендую!!!
Четко сформулированы задачи! Постоянно на связи и быстрая оплата! Рекомендую для сотрудничества!
Ответный отзыв
40umov
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
4 года назад
Сделать видеоролик.
Сергей специалист своего дела! Включился сразу в работу, предложил несколько вариантов дополнительно, нашел озвучку, шрифты, предоставил кучу материала. Всегда на связи, быстро отвечает и выполняет работу. Выполнил дополнительную работу, быстро и за не большую плату. В целом очень доволен сотрудничеством, непременно буду обращаться повторно. Рекомендую!
Очень хороший заказчик. Простое общение. Понятные формулировки задач. Постоянно на связи. Своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!!!!
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Видеомонтаж
3 отзыва
$16/час
от $40от 3 дней
нет рейтинга