Видео, как искусство. Быстро, качественно и креативно
Делаю монтаж любого вашего видео. Видео упаковка фото и видео материалов с любых устройств. Создание уникальных заставок, титров, эффектов.
Я против войны в Украине!
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$20
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Портфолио
- Логотип. Собирание текста277 просмотров
- Stomp236 просмотров
- Промо260 просмотров
- Анимационные заставки257 просмотров
- Кинетическая типографика218 просмотров
- Промо ролик154 просмотра
- Монтаж видео из ваших материалов128 просмотров
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
4 года назад
Работа (заставка к видео youtube канала) выполнена очень качественно, оперативно и креативно. Терпеливо и внимательно отнесся ко всем пожеланиям, итерации до полной удовлетворенности работой без проблем. Оперативные коммуникации, либо онлайн, либо ответ в течение нескольких часов, несмотря на девятичасовую разницу во времени. Разовый заказ перерос в более масштабное сотрудничество. Приятно работать, очень рекомендую!
Ответный отзыв
Очень вежливый и терпеливый заказчик! Несмотря на большую разницу во времени (9 часов), постоянно выходит на связь! Оперативно и четко вносит корректировки в работу. Рекомендую к сотрудничеству
$10
10 баллов
4 года назад
Хочется выразить благодарность Сергею за быструю и качественно проделанную работу, очень быстро нашли общий язык, все было выполнено согласно срокам и требованиям. Всем рекомендую!!!
Ответный отзыв
Четко сформулированы задачи! Постоянно на связи и быстрая оплата! Рекомендую для сотрудничества!
$30
10 баллов
4 года назад
Сергей специалист своего дела! Включился сразу в работу, предложил несколько вариантов дополнительно, нашел озвучку, шрифты, предоставил кучу материала. Всегда на связи, быстро отвечает и выполняет работу. Выполнил дополнительную работу, быстро и за не большую плату. В целом очень доволен сотрудничеством, непременно буду обращаться повторно. Рекомендую!
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик. Простое общение. Понятные формулировки задач. Постоянно на связи. Своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!!!!
Видеомонтаж
3 отзыва
$16/час
от $40от 3 дней
нет рейтинга