Работа (заставка к видео youtube канала) выполнена очень качественно, оперативно и креативно. Терпеливо и внимательно отнесся ко всем пожеланиям, итерации до полной удовлетворенности работой без проблем. Оперативные коммуникации, либо онлайн, либо ответ в течение нескольких часов, несмотря на девятичасовую разницу во времени. Разовый заказ перерос в более масштабное сотрудничество. Приятно работать, очень рекомендую!