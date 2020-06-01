Нестандартный и оригинальный подход, решение сложных задач.
Магиструправления экономикой. Сейчас получаю второе – техническое образование. Широкий
кругозор и много различных хобби и интересов - фотография, техника, обработка
видео. Также интересуюсь литературой, искусством. Хорошие знания компьютера. Берусь
за интересные задания, отношусь ответственно и отвечаю за результат.
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Отзывы заказчиков
$24
10 баллов
4 года назад
Сергей - замечательный специалист! Сделал работу точно и в срок. Однозначно рекомендую! :)
Ответный отзыв
Екатерина - отличный, вежливый заказчик. Всегда была на связи, поэтому удалось всё выполнить как нужно и в срок. Рекомендую!!
$5
10 баллов
4 года назад
AutoCAD
Все сделал как надо.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, был на связи, всё удалось подкорректировать и выполнить хорошо! Рекомендую!
$2
10 баллов
5 лет назад
Всем рекомендую!!! Все было выполнено в кратчайшие сроки и очень качественно. Буду обращаться ещё:)
Ответный отзыв
Отличная заказчица, всегда на связи! Задание было полностью понятно. Рекомендую!
$25
10 баллов
5 лет назад
Сергей учел все замечания и сделал работу в срок. Очень доволен сотрудничеством
Ответный отзыв
Павел отличный заказчик. Всесторонне поможет при выполнении задания, укажет на недоработки и даст совет, как исправить и что можно улучшить, подскажет. Рекомендую!
$20
10 баллов
5 лет назад
Сергей сделал работу в срок и с хорошим качеством, учел все замечания. Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
Павел очень хороший заказчик - приятно работать. Всегда на связи и готов помочь, в случае сложностей при выполнении задания. Рекомендую!