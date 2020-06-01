Ivanoff_89

Сергей Ivanoff_89

 
36 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Нестандартный и оригинальный подход, решение сложных задач.

Магиструправления экономикой. Сейчас получаю второе – техническое образование. Широкий

кругозор и много различных хобби и интересов - фотография, техника, обработка

видео. Также интересуюсь литературой, искусством. Хорошие знания компьютера. Берусь

за интересные задания, отношусь ответственно и отвечаю за результат.

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Отзывы заказчиков

Lenza11
27 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
$24
10 баллов
4 года назад
Набрать текст по pdf на французском языке
Сергей - замечательный специалист! Сделал работу точно и в срок. Однозначно рекомендую! :)
Екатерина - отличный, вежливый заказчик. Всегда была на связи, поэтому удалось всё выполнить как нужно и в срок. Рекомендую!!
Ответный отзыв
kovaa
23 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
Небольшая работа в AutoCAD
AutoCAD
Все сделал как надо.
Отличный заказчик, был на связи, всё удалось подкорректировать и выполнить хорошо! Рекомендую!
Ответный отзыв
AnastasiaSD
24 года
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
$2
10 баллов
5 лет назад
Настройка автонумерации объектов в ворде
Всем рекомендую!!! Все было выполнено в кратчайшие сроки и очень качественно. Буду обращаться ещё:)
Отличная заказчица, всегда на связи! Задание было полностью понятно. Рекомендую!
Ответный отзыв
pmezentsev
Павел 
42 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
$25
10 баллов
5 лет назад
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Сергей учел все замечания и сделал работу в срок. Очень доволен сотрудничеством
Павел отличный заказчик. Всесторонне поможет при выполнении задания, укажет на недоработки и даст совет, как исправить и что можно улучшить, подскажет. Рекомендую!
Ответный отзыв
pmezentsev
Павел 
42 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
5 лет назад
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Сергей сделал работу в срок и с хорошим качеством, учел все замечания. Рекомендую к сотрудничеству
Павел очень хороший заказчик - приятно работать. Всегда на связи и готов помочь, в случае сложностей при выполнении задания. Рекомендую!
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