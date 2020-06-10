N4ziKK

Назар Мудрый N4ziKK

 
22 годаУкраина/Харьков
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Я универсальный фрилансер, благодаря своей команде могу выполнять множество услуг и помогать вам в реализации ваших проектов. Буду рад сотрудничеству.

Учусь В Харьковской академии культуры на режиссера, в основном занимаюсь монтажом роликов и написании сценариев.  Люблю творческие и креативные задания. Для удобства и скорости нашей с вами коммуникации оставлю свои контакты +380985615726 ( Вайбер/ Телеграмм)

Оказываю такие услуги:

Видео:

- Обработка видео

- обработка звука

- Цветокоррекция

-  записать и наложения голоса под видео ряд

- Переходы,  хромакей

Озвучка:

- запись голоса на разных языках

- обработка голоса

Фото:

-замена фона

- ретуш

- создание картинки с 0

Переводы:

- Английский

- Польский

- Русский

- Украинский

- Белорусский

- Чешский

Текст:

-написания сценария

- письменный переводы

- написание песни

- стихи, сказки 

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
guest_15916516853025
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 отзыва(-3)
$100
10 баллов
4 года назад
Из исходников сделать конфетку
Супер пацан
Человек кидала и мошенник. Работал с ним по обработке фотографии. Кое как договорились с оплатой, начала присылать чеки и прочию фигню что скинул деньги, фулл работу разумеется я не кидал, но ему очень нравилось. Деньги так и не приходили, на следующий день я начал разбираться этим вопросом и выяснилось что никто ничего не отправлял. Наш же работодатель пишет после всего что работа топ, но оплаты не будет. Поэтому избегайте заданий этого человека
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