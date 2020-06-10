Я универсальный фрилансер, благодаря своей команде могу выполнять множество услуг и помогать вам в реализации ваших проектов. Буду рад сотрудничеству.

Учусь В Харьковской академии культуры на режиссера, в основном занимаюсь монтажом роликов и написании сценариев. Люблю творческие и креативные задания. Для удобства и скорости нашей с вами коммуникации оставлю свои контакты +380985615726 ( Вайбер/ Телеграмм)

Оказываю такие услуги:

Видео:

- Обработка видео

- обработка звука

- Цветокоррекция

- записать и наложения голоса под видео ряд

- Переходы, хромакей

Озвучка:

- запись голоса на разных языках

- обработка голоса

Фото:

-замена фона

- ретуш

- создание картинки с 0

Переводы:

- Английский

- Польский

- Русский

- Украинский

- Белорусский

- Чешский

Текст:

-написания сценария

- письменный переводы

- написание песни

- стихи, сказки