Я универсальный фрилансер, благодаря своей команде могу выполнять множество услуг и помогать вам в реализации ваших проектов. Буду рад сотрудничеству.
Учусь В Харьковской академии культуры на режиссера, в основном занимаюсь монтажом роликов и написании сценариев. Люблю творческие и креативные задания. Для удобства и скорости нашей с вами коммуникации оставлю свои контакты +380985615726 ( Вайбер/ Телеграмм)
Оказываю такие услуги:
Видео:
- Обработка видео
- обработка звука
- Цветокоррекция
- записать и наложения голоса под видео ряд
- Переходы, хромакей
Озвучка:
- запись голоса на разных языках
- обработка голоса
Фото:
-замена фона
- ретуш
- создание картинки с 0
Переводы:
- Английский
- Польский
- Русский
- Украинский
- Белорусский
- Чешский
Текст:
-написания сценария
- письменный переводы
- написание песни
- стихи, сказки
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$100
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
4 года назад
Супер пацан
Ответный отзыв
Человек кидала и мошенник. Работал с ним по обработке фотографии. Кое как договорились с оплатой, начала присылать чеки и прочию фигню что скинул деньги, фулл работу разумеется я не кидал, но ему очень нравилось. Деньги так и не приходили, на следующий день я начал разбираться этим вопросом и выяснилось что никто ничего не отправлял. Наш же работодатель пишет после всего что работа топ, но оплаты не будет. Поэтому избегайте заданий этого человека