Из исходников сделать конфетку

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен5 заявок349 просмотров

Добрый день! 

Нужен человек который, сделает крутое превью для видео, из исходников смонтирует само видео, короче из дерьма конфетку. На мой ютуб канал подписано более миллиона человек, так что ценой не обижу. Пишите, цену и время

МИНИМАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ 50$

5 лет назад
guest_15916516853025
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
4 отзыва(-3)

Выбранный исполнитель

N4ziKK
23 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$100
2 дня
Супер пацан
Человек кидала и мошенник. Работал с ним по обработке фотографии. Кое как договорились с оплатой, начала присылать чеки и прочию фигню что скинул деньги, фулл работу разумеется я не кидал, но ему очень нравилось. Деньги так и не приходили, на следующий день я начал разбираться этим вопросом и выяснилось что никто ничего не отправлял. Наш же работодатель пишет после всего что работа топ, но оплаты не будет. Поэтому избегайте заданий этого человека

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N4ziKK
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