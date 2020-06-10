Из исходников сделать конфетку

Человек кидала и мошенник. Работал с ним по обработке фотографии. Кое как договорились с оплатой, начала присылать чеки и прочию фигню что скинул деньги, фулл работу разумеется я не кидал, но ему очень нравилось. Деньги так и не приходили, на следующий день я начал разбираться этим вопросом и выяснилось что никто ничего не отправлял. Наш же работодатель пишет после всего что работа топ, но оплаты не будет. Поэтому избегайте заданий этого человека