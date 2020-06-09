Превью на видео YouTube

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  2. Видеомонтаж
Закрыт26 заявок808 просмотров

Сделать превью на ролик. За основу взять первую прикреплённую фотографию, полицейского справа выделить, слева крупно написать Патрульный отдел и по-меньше часть 1. Разрешение 1920 x 1080.

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