Для таргетированной рекламы ресторана быстрого питания, нужно сделать короткий видео ролик, не больше 15 сек. Добавил пример. Пишите цену и сроки! По возможности портфолио
Заменить субтитры с английского на русский
Видео 3:33, нужно заменить субтитры с английского на русский, а также заменить заставку и лого компании в правом углу.
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