Заменить субтитры с английского на русский

$10
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  2. Видеомонтаж
Завершен24 заявки836 просмотров

Видео 3:33, нужно заменить субтитры с английского на русский, а также заменить заставку и лого компании в правом углу. 

https://www.youtube.com/watch?v=5Iiq4wJlBcw

5 лет назад
sp_29
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Выбранный исполнитель

Nibirkit
Никита 
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4 года назад
5 лет назад
$7
1 день
Escrow
Очень оперативно и отлично сделано! Рекомендуем к сотрудничеству!
Понятное тз, отвечает на все вопросы, рекомендую!

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