Сделать превью на ролик. За основу взять первую прикреплённую фотографию, полицейского справа выделить, слева крупно написать Патрульный отдел и по-меньше часть 1. Разрешение 1920 x 1080.
Видеоролик на 15 секунд в двух форматах
Видео в двух форматах под ютуб и инста на 15-25 секунд. На видео обложка книги которая чуть покачивается и ниже надпись Забирайте ее бесплатно в Телеграме
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В заявке указывайте, пожалуйста, сроки и сумму за два формата ролика.
Выбранный исполнитель
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