Видеоролик на 15 секунд в двух форматах

Видео в двух форматах под ютуб и инста на 15-25 секунд. На видео обложка книги которая чуть покачивается и ниже надпись Забирайте ее бесплатно в Телеграме

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В заявке указывайте, пожалуйста, сроки и сумму за два формата ролика.