Видеоролик на 15 секунд в двух форматах

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Завершен24 заявки847 просмотров

Видео в двух форматах под ютуб и инста на 15-25 секунд. На видео обложка книги которая чуть покачивается и ниже надпись Забирайте ее бесплатно в Телеграме

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В заявке указывайте, пожалуйста, сроки и сумму за два формата ролика. 

5 лет назад
bigroll
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

andruwwka
Андрей 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
$5
1 день
Андрей сработал хорошо по срокам и качеству. Правок не потребовалось вовсе, а это большая редкость :). Рекомендую.
Все отлично, хороший заказчик. Рекомендую.

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