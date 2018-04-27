Режиссёр монтажа
За 7 лет работы режиссером монтажа я смонтировала более
2000 видео - от коротких рекламных роликов до больших отчетных фильмов.
Трижды работала на международных теннисных турнирах,
монтируя весь видеоконтент для данных мероприятий.
Благодаря этому опыту я умею качественно выполнять работу в сжатые сроки.
Я очень ответственная. И, конечно, я люблю то, чем занимаюсь)
В общем, обращайтесь. Давайте работать вместе!
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
7 лет назад
Рекомендую. Буду обращаться еще!. Очень ответственный исполнитель. Все четко в срок , необходимые исправления были внесены очень быстро и качественно.
Ответный отзыв
Очень приятное сотрудничество, своевременная оплата и минимальное количество правок!
Видеомонтаж
1 отзыв
$15/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга