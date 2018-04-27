sashanestrat25

Александра sashanestrat25

 
32 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Режиссёр монтажа

За 7 лет работы режиссером монтажа я смонтировала более 

2000 видео - от коротких рекламных роликов до больших отчетных фильмов.

Трижды работала на международных теннисных турнирах,

монтируя весь видеоконтент для данных мероприятий. 

Благодаря этому опыту я умею качественно выполнять работу в сжатые сроки.

Я очень ответственная. И, конечно, я люблю то, чем занимаюсь)

В общем, обращайтесь. Давайте работать вместе!

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Отзывы заказчиков

marketalbina
49 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Видеомонтаж информационного ролика
Рекомендую. Буду обращаться еще!. Очень ответственный исполнитель. Все четко в срок , необходимые исправления были внесены очень быстро и качественно.
Очень приятное сотрудничество, своевременная оплата и минимальное количество правок!
Ответный отзыв
Видеомонтаж
1 отзыв
$15/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга