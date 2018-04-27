Режиссёр монтажа

За 7 лет работы режиссером монтажа я смонтировала более

2000 видео - от коротких рекламных роликов до больших отчетных фильмов.

Трижды работала на международных теннисных турнирах,

монтируя весь видеоконтент для данных мероприятий.

Благодаря этому опыту я умею качественно выполнять работу в сжатые сроки.

Я очень ответственная. И, конечно, я люблю то, чем занимаюсь)

В общем, обращайтесь. Давайте работать вместе!