Видеомонтаж
Спектр работ с видео:
- Монтаж: резка, склейка
- Цветокоррекция
- Работа с хромакей (замена фона на видео)
- Добавление переходов, видеоэффектов
- Наложение музыки
- Добавление титров
- Стабилизация видео
- Промо-ролики
- Блоги,свадьбы,семинары,концерты,трейлеры и т.д
- Обучающие ролики
Я против войны в Украине!
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Портфолио
- Love story119 просмотров
- Видео для блога124 просмотра
- Видео для instagram122 просмотра
- Рекламное видео с инфографикой128 просмотров
- Реклама вокальной онлайн-школы72 просмотра
- Рекламное видео81 просмотр
- Свадебный клип87 просмотров
- Видео путешествия в Италию78 просмотров
- Промо-видео для мотивационного форума87 просмотров
- Backstage музыкального клипа86 просмотров
- Рекламное видео с инфографикой80 просмотров
- INTRO для YOUTUBE78 просмотров
Отзывы заказчиков
$35
9 баллов
6 лет назад
Сделал ролик быстро и качественно. Внес правки за доплату
Ответный отзыв
Доволен сотрудничеством. Работа сделана успешно, оплата была отправлена по выполнению работы.
$8
10 баллов
7 лет назад
оперативно,качественно
Ответный отзыв
Приятно было работать с Эльвирой. Конкретные задачи и своевременная оплата!
$15
10 баллов
8 лет назад
Все ок !
Ответный отзыв
Всё хорошо, заказчик оплатил работу.
$5
10 баллов
8 лет назад
Качественно и быстро! Спасибо!
Ответный отзыв
Рекомендую данного заказчика! Постоянно была на связи и своевременная оплата. С удовольствием и дальше буду сотрудничать.
$5
10 баллов
8 лет назад
PowerPoint
Красиво и быстро Андрей собрал слайды.
Ответный отзыв
Было очень приятно работать с Игорем. Четко поставленные задачи и своевременная оплата. С удовольствием и дальше буду с ним работать.