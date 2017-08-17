andreysavelev

Андрей andreysavelev

 
34 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Видеомонтаж

Спектр работ с видео:

- Монтаж: резка, склейка

- Цветокоррекция

- Работа с хромакей (замена фона на видео)

- Добавление переходов, видеоэффектов

- Наложение музыки

- Добавление титров

- Стабилизация видео

- Промо-ролики

- Блоги,свадьбы,семинары,концерты,трейлеры и т.д

- Обучающие ролики

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Отзывы заказчиков

pashamarkov
Павел 
42 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$35
9 баллов
6 лет назад
Видеоролик в стиле кинотрейлера
Сделал ролик быстро и качественно. Внес правки за доплату
Доволен сотрудничеством. Работа сделана успешно, оплата была отправлена по выполнению работы.
Ответный отзыв
ela1991
33 года
12 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$8
10 баллов
7 лет назад
Конвертировать видеофайл
оперативно,качественно
Приятно было работать с Эльвирой. Конкретные задачи и своевременная оплата!
Ответный отзыв
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)
$15
10 баллов
8 лет назад
Анимация Логотипа на выходе mp 4
Все ок !
Всё хорошо, заказчик оплатил работу.
Ответный отзыв
TrinKatrin
Екатерина 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Анимировать изображение, простая анимация.
Качественно и быстро! Спасибо!
Рекомендую данного заказчика! Постоянно была на связи и своевременная оплата. С удовольствием и дальше буду сотрудничать.
Ответный отзыв
drozdigor
Игорь 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Слайды для презентации
PowerPoint
Красиво и быстро Андрей собрал слайды.
Было очень приятно работать с Игорем. Четко поставленные задачи и своевременная оплата. С удовольствием и дальше буду с ним работать.
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