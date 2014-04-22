pashamarkov

Необходимо сделать трейлер с анонсом события на 1,5-2 минуты в стиле киношного трейлера. Исходники - видео и фото предыдущего события, титры
- Видеомонтаж1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужно создать логотип события, бланк, шаблон презентации, макет визитки, макет анонса для медиа и наружной рекламыЗавершен8 лет назад
Необходимо наполнить рубрикатор сайта по основным направлениям работы, оптимизировать тексты для SEO.Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно перерисовать логотип компании в формате .aiЗавершен8 лет назад
Нужно в существующий макет локации добавить несколько объектов, сделать фото в разных ракурсах и видео 360 градусов.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Нужно сделать интерактивный план выставки (1000 кв метров) с клиентской частью (отображение площадей стендов и название компаний) и административной частью (возможностью вносить изменения, обозначать площади под стенды). Интерактивный план должен быть доступен ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужна помощь в размещении статьи в Википедии, украинском сегменте. Есть все материалы.Завершен8 лет назад
Необходимо перевести с русского на английский 8 новостей для англоязычного раздела сайта. Тематика - айти, гаджеты. Объем каждой новости 3-4 тыс знаков. Надо сделать до конца недели. Кто готов - жду ваших предложений по ...Переводы1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Нужна для небольшого рекламного ролика, протяженностью 15 секунд. Эскизы в карандаше - всего 10 кадров. Очень желательно встретиться в Киеве, чтобы подробно объяснить идею и композицию кадров. В идеале, при встрече сразу зарисовать.Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Всем привет! Не успел закончить наполнение сайта на Drupal. Надо поставить несколько новостей и текстов на сайт в ближайшее время. Пожалуйста, укажите сразу стоимостьЗавершен11 лет назад
Необходимо создать серию рисунков в одной стилистике для иллюстрирования услуг PR-агентства (организация презентаций, работа пресс-службы, проведение фотосессий, пр.). всего 12 рисунков для размещения на сайте и создания презентации. Стилистику рассматриваем любую. Тематику и идеи по ...Иллюстрации и Рисунки15 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Необходимо адаптировать шаблон сайта на Drupal. Наполнить текстами, заменить фото. Жду ваших предложений. Спасибо!Завершен11 лет назад
Необходимо разработать корпоративный стиль консалтинговой компании. Логотип, бланк, иконки продуктов. Быстро и недорого. давайте предложения.Завершен11 лет назад
Нужно сделать анкету-опросник по примеру http://klmgroup.com.ua/proauto2010 с некоторыми изменениями Функционал сохраняется прежним. Подробности - в личной беседеВеб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад