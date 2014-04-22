pashamarkov

Павел pashamarkov

 
42 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$35
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Айденика события

    Нужно создать логотип события, бланк, шаблон презентации, макет визитки, макет анонса для медиа и наружной рекламы

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Интерактивная карта выставки

    Нужно сделать интерактивный план выставки (1000 кв метров) с клиентской частью (отображение площадей стендов и название компаний) и административной частью (возможностью вносить изменения, обозначать площади под стенды). Интерактивный план должен быть доступен ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Срочный перевод (8 новостей)

    Необходимо перевести с русского на английский 8 новостей для англоязычного раздела сайта. Тематика - айти, гаджеты. Объем каждой новости 3-4 тыс знаков. Надо сделать до конца недели. Кто готов - жду ваших предложений по ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Раскадровка ролика

    $50

    Нужна для небольшого рекламного ролика, протяженностью 15 секунд. Эскизы в карандаше - всего 10 кадров. Очень желательно встретиться в Киеве, чтобы подробно объяснить идею и композицию кадров. В идеале, при встрече сразу зарисовать.

    Иллюстрации и Рисунки2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Серия рисунков для презентации

    Необходимо создать серию рисунков в одной стилистике для иллюстрирования услуг PR-агентства (организация презентаций, работа пресс-службы, проведение фотосессий, пр.). всего 12 рисунков для размещения на сайте и создания презентации. Стилистику рассматриваем любую. Тематику и идеи по ...

    Иллюстрации и Рисунки15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Анкета-опросник

    Нужно сделать анкету-опросник по примеру http://klmgroup.com.ua/proauto2010 с некоторыми изменениями Функционал сохраняется прежним. Подробности - в личной беседе

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

andreysavelev
Андрей 
34 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
$35
9 баллов
7 лет назад
Видеоролик в стиле кинотрейлера
Доволен сотрудничеством. Работа сделана успешно, оплата была отправлена по выполнению работы.
Сделал ролик быстро и качественно. Внес правки за доплату
Ответный отзыв
destroyds
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$60
10 баллов
8 лет назад
Айденика события
Приятно работать с Павлом! Нареканий нет, только положительные качества.
Данил - талантливый и исполнительный дизайнер. Быстро понял задачу, не вдаваясь в формальности. Предложил и быстро реализовал идею, которая на все 100% соответствовала формату проекта. Постоянно на связи в вайбере, доброжелательно настроен. Приятно с ним работать
Ответный отзыв
pasicnjuk_lena
36 лет
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Текст для сайта выставочной компании
Интересная задача, Тз - предельно ясное и четкое, заказчик всегда на связи. Оплата в день проверки, без задержек. Спасибо! Обращайтесь еще!
Елена оперативно и профессионально выполнила работу. За три дня был подготовлен большой объем текста из более чем 20 статей. Отличный веблансер, категорически рекомендую! Спасибо
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NikkiOks
Оксана 
42 года
8 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
$2
10 баллов
8 лет назад
Перерисовать логотип в кривых
Сотрудничеством, очень довольна. Отличный заказчик. Рекомендую всем!
Спасибо за оперативность. Быстро выполнила работу и внесла необходимые правки. Я счастлив
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maidark
29 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Разместить статью в Википедии_UA
Точно сформулирована задача, своевременная оплата.
Женя ответственно подошел к проекту. Быстро создал страницу, внес необходимые правки. Спасибо
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