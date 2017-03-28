Разместить статью в Википедии_UA

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Завершен5 заявок210 просмотров

Нужна помощь в размещении статьи в Википедии, украинском сегменте. Есть все материалы.

 

8 лет назад
pashamarkov
Павел 
42 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

maidark
29 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$5
1 день
Женя ответственно подошел к проекту. Быстро создал страницу, внес необходимые правки. Спасибо
Точно сформулирована задача, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

maidark
29 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад