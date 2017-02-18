Проверить правильность заполнения технических характеристик товаров

Всем привет.

Мы заполняем каталог товаров на сайте интернет-магазина. Товары имеют много характеристик и нужно проверить, правильно ли они заполнены (иногда замотаешься и какую-то цифру не туда вставишь).

Есть файл: ссылка на нашем сайте - ссылка на сайте поставщика. Надо сверить характеристики и исправить, если найдете ошибку.

Подробности обсудим в процессе, там в принципе ничего сложного.

Жду ваш заявки.