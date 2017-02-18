Проверить правильность заполнения технических характеристик товаров

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен26 заявок268 просмотров

Всем привет.

Мы заполняем каталог товаров на сайте интернет-магазина. Товары имеют много характеристик и нужно проверить, правильно ли они заполнены (иногда замотаешься и какую-то цифру не туда вставишь).

Есть файл: ссылка на нашем сайте - ссылка на сайте поставщика. Надо сверить характеристики и исправить, если найдете ошибку. 

Подробности обсудим в процессе, там в принципе ничего сложного.

Жду ваш заявки. 

8 лет назад
neTp9c
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Aris2711
Дарья 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад
$10
1 день
Дарью рекомендую, задача выполнена на нормальном уровне.
Чёткое задание, быстрое решение вопросов и своевременная оплата. Спасибо, продолжаем сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Aris2711
Дарья 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад