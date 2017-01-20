Нужен человек, который умеет выкладывать статьи .(Разовый проект!)

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт15 заявок223 просмотра

Приветствую. У нас есть база знаний на wordpress. Ищем человека, который может выкладывать статьи, распределять по рубрикам и правильно все ссылки размещать. Напишите ваш скайп и стоимость.

WordPress
8 лет назад
strela88
Олег 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров